A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, nessa segunda-feira (25), a operação “Natal”, que teve início no último dia 22, em Rondônia.

As ações tinham como objetivo principal promover a segurança no trânsito com o objetivo de reduzir o número de acidentes, feridos e mortes nas rodovias federais do país.

Durante os quatro dias da operação no estado de Rondônia, aproximadamente 450 testes de alcoolemia foram realizados. 31 condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool (redução de 47% em relação ao período de 2022), sendo duas pessoas detidas pelo crime de embriaguez ao volante.

Ao todo, 76 motoristas e passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 14 crianças não usavam o dispositivo de retenção adequado (diminuição de 50%). Além disso, foram registradas 50 ultrapassagens proibidas, o que representa uma atenuação de quase 60% em relação ao ano anterior.

Em relação ao número de acidentes, houve redução de 32% comparado ao ano de 2022 (de 19 para 13) e, também, no número de feridos (de 21 para 19). Nenhum óbito foi registrado neste período.

As ações de combate à criminalidade resultaram em 18 pessoas detidas e em um veículo com registro de furto/roubo recuperado.

De acordo com dados oficiais, foram fiscalizadas 3.536 pessoas e mais de 3.000 veículos.