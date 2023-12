Saiba como o clima irá se comportar em todas as regiões do Brasil nesta quinta-feira (28):

Sul

Pancadas de chuva voltam a atingir o oeste do Rio Grande do Sul devido à aproximação de mais uma frente fria. Não se descarta a chance de chuva forte e volumosa na fronteira oeste gaúcha e há potencial para eventuais transtornos. Nas demais áreas da região, a chance de chuva é pequena.

Sudeste

O tempo firme segue predominando em São Paulo e se espalha também pelo Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Nas demais áreas de Minas e no Espírito Santo são esperadas chuvas rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. No centro-norte mineiro pode ter chuva volumosa em razão da persistência da frente fria.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva persistem sobre o centro do país, mas de maneira irregular, rápida e com baixos acumulados. Tem potencial para temporais no leste de Goiás por conta da frente fria.

Nordeste

O tempo firme ainda predomina na maior parte do Nordeste devido à massa de ar seco que inibe a formação de nuvens carregadas. Instabilidades no Norte do Brasil podem avançar e gerar chuvas rápidas entre o Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, mas nada que deva gerar grande preocupação.

Norte

Pancadas de chuva podem se espalhar por toda a região, mas os maiores acumulados serão registrados entre o Amazonas e o Pará, não se descartando o risco para transtornos como alagamentos, inclusive em Manaus.