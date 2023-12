O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), confirmou nesta quarta-feira (27) a devolução de R$ 30.500.000,00 ao Governo do Estado que será direcionado ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). O anúncio foi feito durante a sessão extraordinária da Casa de Leis.

O recurso será utilizado para a recuperação de estradas com o intuito de garantir a manutenção das estradas rondonienses além do escoamento da produção agrícola rural. Os valores devolvidos fazem parte do orçamento da Alero que não foi utilizado pelo Poder Legislativo.

“Optamos por economizar e fazer essa destinação do recurso para que seja utilizado pelo DER no trabalho de recuperação das nossas estradas e promover o bem-estar da nossa população”, destacou o parlamentar.

Marcelo Cruz ressaltou a importância do ato que ajudará na recuperação das estradas. “Sabemos que nossas estradas estaduais e as vicinais precisam de recursos e investimentos para escoar a nossa produção. Acredito que este investimento fará a diferença na vida do cidadão rondoniense”, encerrou.