O deputado federal Lucio Mosquini participou de uma reunião na manhã desta terça-feira, 26 de dezembro, com o prefeito de Jaru João Gonçalves Júnior, e com vice-prefeito Jeverson Lima, onde na oportunidade o Parlamentar anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 5.258,419,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais).

É uma emenda de valor expressivo e que será destinada para o custeio da saúde de Jaru. Com este recurso a prefeitura vai poder realizar cirurgias, equipar o hospital com insumos e muito mais.

O QUE SÃO EMENDAS PARA CUSTEIO

A liberação de emendas de custeio é muito importante, pois são recursos incluídos no orçamento da pasta, e que podem ser usados com despesas operacionais que viabilizam o funcionamento de unidades básicas e especializadas de Saúde como por exemplo; pagamento de combustível para abastecimento de ambulância, pagamento da folha de salário dos servidores da saúde e para aquisição de medicamentos e etc.

O prefeito João Gonçalves Júnior agradeceu mais uma vez o deputado federal Lucio Mosquini pelo investimento e disse que o recurso já está na conta da prefeitura.

Mosquini disse que com um recurso tão expressivo daria para ter destinado para todos os municípios, mais agiu com responsabilidade ao destinar tanto recurso para um único lugar, Jaru.

O vice-prefeito Jeverson Lima agradeceu o deputado pelo recurso e disse, “mais uma vez o deputado Lucio Mosquini mostra sua grande parceria com o município de Jaru”.

