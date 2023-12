Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar (PM), praticando direção perigosa nas ruas do bairro Cidade Verde IV, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi informada que dois jovens estavam pelas ruas do bairro Cidade Verde IV em duas motos, sendo uma CG e outra Biz, essa com escapamento turbal e ambos praticavam direção perigosa colocando suas vidas em risco e de terceiros.

Contudo, a guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi enviada ao local, o condutor da motoneta Biz, obedeceu a ordem e parou, já o outro que estava na motocicleta CG empreendeu fuga em alta velocidade, com isso, foi pedido apoio das guarnições Patamo e do Cristo Rei, e após perseguição o motociclista foi interceptado.

Foi constatado que os dois condutores eram menores de idade. Eles foram apreendidos e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. Os veículos foram recolhidos ao pátio do Detran.