Em uma iniciativa para facilitar o acesso à educação superior, o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e a Faculdade Metropolitana estão oferecendo condições especiais para a matrícula em todos os cursos, com exceção de medicina.

Com uma tradição de mais de 25 anos no estado de Rondônia, as instituições buscam incentivar o ingresso de novos alunos e contribuir para a formação acadêmica de qualidade.

A matrícula, que normalmente pode representar um desafio financeiro para muitos estudantes, está sendo oferecida pelo valor de R$ 50.00 Essa medida visa proporcionar oportunidades iguais a todos os interessados em buscar uma formação superior.

Além da taxa de matrícula acessível, outra vantagem extra está sendo proporcionada aos novos alunos. A segunda mensalidade do curso escolhido será totalmente custeada pelo Centro Universitário FIMCA e pela Faculdade Metropolitana (por tempo limitado). Essa iniciativa busca reforçar o compromisso das instituições com a democratização do ensino superior.

Com uma oferta que abrange mais de 30 cursos, os interessados têm uma ampla gama de opções para escolher de acordo com seus interesses e aspirações profissionais. A variedade de áreas de conhecimento disponíveis reflete o compromisso das instituições em atender às demandas do mercado de trabalho e proporcionar uma formação alinhada com as necessidades contemporâneas.

Com mais de 25 anos de tradição em Rondônia, o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e a Faculdade Metropolitana são reconhecidos pela qualidade do ensino oferecido e pela contribuição significativa para o desenvolvimento educacional e profissional da região.

Diante desse cenário de facilidades e benefícios oferecidos, a mensagem é clara: a busca pela formação superior está mais acessível do que nunca. Essa iniciativa representa não apenas uma oportunidade para os indivíduos que buscam o conhecimento, mas também um passo importante na construção de uma sociedade mais educada e preparada para os desafios do futuro.