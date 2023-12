A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está com inscrições abertas no processo seletivo discente para preenchimento de vagas no curso de graduação em Pedagogia, na modalidade Ensino a Distância (EaD), no ano de 2024 (acesse o edital aqui).

São ofertadas 180 vagas distribuídas nos polos de Ariquemes, Buritis, Chupinguaia, Ji-Paraná, Nova Mamoré e Porto Velho, sendo 30 vagas para cada polo.

As inscrições gratuitas para concorrer às vagas no curso de graduação em Pedagodia EaD da UNIR seguem até o dia 2 de janeiro de 2024, exclusivamente de modo online, por meio do link a seguir: https://sistemas.unir.br/discente/login.xhtml.

A UNIR seleciona os novos alunos por meio de processo seletivo próprio, que utiliza as notas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) como principal critério.

FORMAS DE SELEÇÃO

O PS Pedagogia EaD da UNIR fará a seleção utilizando as notas do Enem do candidato. Neste caso, o candidato pode escolher a sua melhor nota obtida em um dos três últimos Enem (2022, 2021 ou 2020). As notas deverão ser inseridas diretamente no ambiente de inscrição online, por meio deste link.

COMO SE INSCREVER?

Todo o processo de inscrição no PS Pedagogia EaD da UNIR acontecerá de modo online, e os candidatos precisam preencher todos os campos apresentados. Também é necessário anexar os documentos solicitados no edital, e declarações exigidas no caso de candidatos que concorrem como cotistas nesta seleção. Este é o link para se inscrever no PS Pedagogia EaD.

INÍCIO DAS AULAS

Os candidatos aprovados nesta seleção terão suas aulas iniciadas no semestre 2024.1, iniciado no dia 11 de abril de 2024, conforme previsto no calendário acadêmico da UNIR.