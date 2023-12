A Deputada Estadual Dra Taissa Sousa (PSC) expressa indignação diante do ocorrido na madrugada de 24 de dezembro, quando viu o vídeo de uma gestante na situação de dar à luz na calçada do Hospital Bom Pastor.



As portas do hospital estavam fechadas, os acompanhantes da mãe batiam, chamavam alguém em frente ao local, mas não foram atendidos, nenhum funcionário respondeu ao chamado. Com isso, não podendo esperar, aconteceu o nascimento da criança, desprovido do suporte médico necessário, levanta sérias preocupações sobre o acesso aos serviços de saúde na região.



Após conhecimento do caso, a Dra Taissa Sousa, imediatamente acionou o Hospital Bom Pastor, o Conselho Regional de Medicina, a Prefeitura e o Ministério Público, através de ofícios buscando esclarecimentos sobre o ocorrido e as medidas adotadas para evitar que situações semelhantes se repitam.



A Deputada destaca a urgência em garantir que todas as instâncias envolvidas adotem medidas para assegurar que o direito fundamental à assistência médica seja respeitado em todos os momentos.



O caso do parto na calçada destaca a necessidade de revisão dos protocolos e garantias de que as instalações de saúde estejam prontas para responder prontamente a emergências como essa.



A deputada como presidente da Comissão da Defesa da Criança, Adolescente, da Mulher e do Idoso, permanecerá buscando medidas para garantir que as respostas das autoridades sejam sempre transparentes, e eficazes, para que mais medidas preventivas sejam implementadas visando proteger a saúde e a dignidade de todas as gestantes em Guajará-Mirim e em todo estado.