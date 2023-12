Recurso de emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva, no valor de R$ 500 mil para serviços de melhorias na Linha 5, no trecho da 3ª Eixo para a 4ª Eixo, em Cerejeiras, foi empenhado nesta quarta-feira (27), garantindo o investimento para o início de 2024.

Neiva disse que o recurso foi recurso foi solicitado pelos vereadores Dione Ribeiro, Reinaldo Caburé e Zeca Rolista.

O deputado explica que o empenho neste ano junto ao Governo de Rondônia garante a transferência do recurso para a prefeitura de Cerejeiras na abertura do orçamento do Estado no início de 2024. “Em janeiro o município receberá o investimento para que a prefeitura possa contratar a empresa que realizará os trabalhos tão esperados na Linha 5.

Ezequiel Neiva destaca que o projeto de melhorias para a Linha 5 prevê os trabalhos de patrolamento, levantamento (aterros) dos pontos baixos da estrada e 100% de encascalhamento, entre a 3ª e 4ª Eixo. “Por essa estrada circula grande percentual da produção de grãos, gerando empregos e renda para o município”, justificou o deputado ao frisar que investir nas estradas é pensar no desenvolvimento dos municípios.