João Ramão dos Santos Gamarra, de 45 anos, que estava foragido do sistema prisional, foi capturado por policiais militares da Patrulha Reforço no começo da noite de quarta-feira, 27, após praticar direção perigosa no residencial União, em Vilhena. João tem uma pena de mais de 29 anos de cadeia para cumprir.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço realizava patrulhamento de rotina pelo bairro União, quando na Rua 116-08 – os militares observaram o condutor de um veículo Fiat Palio, de cor branca com placa de Pontes e Lacerda – Mato Groso, praticando direção perigosa tipo cavalo de pau, arrancada e freada bruscas com arrastamento de pneus.

Com isso, os policiais resolveram abordam o motorista e foi dada ordem de parada mediante sirene e giroscópio, contudo, o condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro, gerando perigo de causar um acidente, pois havia muitas crianças brincando nas ruas.

Todavia, os militares apenas fizeram o acompanhamento tático por aproximadamente quatro quadras, tendo o condutor parado na Rua 116-15 em frente a uma residência.

O condutor apresentava vários sinais de embriaguez alcoólica, como: desordem nas vestes, hálito alcoólico, olhos vermelhos, arrogância e falante, não sabendo informar onde estava e nem seu endereço de moradia.

Indagado se havia ingerido bebida alcoólica, afirmou que havia tomado algumas cervejas. O motorista foi convidado a fazer o teste do bafômetro, mas se recusou. Ele não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e disse que o veículo era de sua irmã.

Entretanto, em consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), foi constatado que contra ele havia mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

João estava foragido do sistema prisional e tem uma pena de 29 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão para cumprir, pela pratica dos crimes de roubo, lesão corporal e tortura.

Diante dos fatos, o foragido recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde passou por exame clínico, sendo constatado pelo médico legista que ele estava embriagado.

O carro foi recolhido ao pátio do Detran e ele ficou sob custodia da Polícia Civil aguardando os procedimentos do flagrante.