Existe em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO), desde o início da Legislatura do período 2019/2022, uma investigação do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) sob a suposta participação minha, deputado estadual Alex Redano, em eventual organização criminosa por conta de uma reunião para tratar das eleições da mesa diretora da Assembleia Legislativa daqueles biênios.

As câmaras reunidas do TJ/RO decidiram por 3 a 2, entendendo sobre o recebimento da denúncia por parte do MPRO em sua totalidade. Agora, após o recebimento, faremos nossa defesa, confiantes no sistema judiciário do nosso Estado, e seguramente tudo será esclarecido com a apresentação da verdade dos fatos.

É certo que essa ação penal já existe desde 2020 e é um processo público, mas, adversários com intuito de colher dividendos políticos, agora se utilizam desses elementos para atribuir como certa a prática dos crimes supostamente ali elencados, AINDA QUE SEM DECISÃO JUDICIAL DE MÉRITO, como é o caso obsessivo do ex-vereador de Ariquemes, que teve o mandato cassado em julho de 2023 e busca a qualquer preço atacar a minha pessoa e a minha esposa, que atualmente ocupa o cargo de prefeita de Ariquemes.

Costumeiramente não me manifesto quanto as postagens, críticas, posicionamentos políticos, contra ou favor desse ou daquele modo de agir. Todavia, quando se trata de ofensas, pessoais a honra ou notícia de fatos que não traduzem a verdade, busco sempre apresentar a verdade para elucidar a nossa população sobre o que está ocorrendo.

Estou com a consciência tranquila de que nunca participei de nenhuma organização criminosa. É fato que, no mundo político, os eventos ganham dimensões maiores e que tudo é medido sempre com maior repercussão. Porém, acredito no sagrado dispositivo constitucional do devido processo legal onde toda verdade será evidenciada.