Na manhã desta quinta-feira, 28, cinco adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, velhos conhecidos no meio policial por atos infracionais, mais uma vez foram apreendidos em flagrante, quando se preparavam para furtar uma casa na Rua 102-22 no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço, foi informada que no endereço citado, cinco jovens haviam arrombado a janela de uma residência e se preparavam para entrar na casa.

Com isso, a guarnição rapidamente foi ao local e flagrou os adolescentes no ato criminoso. Os infratores utilizaram uma chave de fenda para arrombar a janela do imóvel.

Os adolescentes foram apreendidos e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. O proprietário da casa não foi localizado.