Vilhena Shows realiza um grande Pré-Réveillon com show nacional de Dj Leon no parque de exposições Ovidio de Miranda Brito.

“O Baile do Leon” acontece neste sábado, 30, a partir das 20h, garante muita diversão no Parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena. Tem presença confirmada no evento as carretinhas “Dubai”, “Pesadelo e Agressiva”, “G6 do Zuchelli” e “S10 Kanoff”.

Organização do evento informa que os ingressos pista se esgotaram. Só estão disponíveis ingressos camarotes por R$ 40, com open bar de cerveja. Você pode adquirir sua entrada no Hermes Multimarcas e De Limas bebidas.

Você não pode ficar de fora da última edição do ano em Vilhena.

Está proibido a entrada de menores de idade no local sem acompanhamento do responsável, para mais informações: (69) 9 9200-3905 Lucas Britto.