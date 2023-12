Após a veiculação da matéria do Extra de Rondônia, na manhã desta sexta-feira, 29, dando conta de uma mulher que havia morrido no Hospital Regional de Vilhena, e não portava nenhum documento de identificação, e o corpo estava no necrotério da funerária Vilhena para reconhecimento de parentes ou conhecidos, o marido reconheceu as tatuagens (leia mais AQUI).

A mulher foi identificada como sendo Sandra de Freitas S. dos Santos, de 32 anos. De acordo com o esposo, a mulher era dependente química e oriunda da cidade de Colorado do Oeste.

Ele já havia a internado em uma clínica de recuperação e após sair e vir para Vilhena, ela teve recaída e como ia pra rua e demorava algum tempo para voltar pra casa, ele não imaginava que ela havia sido socorrida e levada ao hospital, onde morreu de quarta para quinta-feira.

O corpo será sepultado no cemitério cristo Rei, no final da tarde desta sexta-feira, 29.