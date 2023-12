A Deputada Estadual Dra Taissa Sousa (PSC) está na busca por soluções para a crise hídrica enfrentada pelas comunidades ribeirinhas do Rio Pacaás Novos na região.

Um requerimento foi direcionado à Prefeitura de Guajará-Mirim, à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) e ao Corpo de Bombeiros, buscando esclarecimentos e ações imediatas.

A deputada acionou a SEDAM através de Indicação Parlamentar e a prefeitura por meio de ofício, solicitando ações da Defesa Civil. O foco principal é o fornecimento urgente de água potável às comunidades ribeirinhas, onde a qualidade da água está comprometida, resultando na morte inexplicável de peixes.

A parlamentar enfatiza a importância das análises químicas e microbiológicas da água para identificar possíveis contaminações, visando o implemento de medidas eficazes para evitar o caso. A situação crítica afeta diretamente a saúde e a subsistência das comunidades ribeirinhas, que dependem do Rio Pacaás Novos para suas atividades diárias.

As solicitações envolvem o acionamento da Defesa Civil para fornecer água potável e realizar análises da água do rio. A gravidade da situação exige atenção imediata e medidas emergenciais para enfrentar a escassez de água e a perda de uma fonte de vida para a comunidade.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para adotar medidas quanto ao desabastecimento de água potável e para realizar análises de potabilidade da água do rio. “Reforço meu compromisso em garantir que todas as instâncias envolvidas atuem de maneira coordenada e eficaz para resolver essa crise que ameaça as comunidades ribeirinhas do Rio Pacaás Novos”, expressa a parlamentar.