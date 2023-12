Um homem identificado pela inicial M., foi preso recentemente após um episódio de violência doméstica, no qual ele quebrou portas e tentou agredir sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes. A Polícia Militar (PM), foi acionada e agiu rapidamente garantindo a segurança da vítima e deteve o agressor, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, em uma casa no bairro Alto Alegre, pois informação dava conta que um homem estava furioso e quebrando as portas da casa, assim que a PM chegou no local, encontraram a vítima, a qual havia saído correndo para rua para não ser agredida pelo marido.

Ela contou os militares que estava em sua residência juntamente com seus filhos, quando seu marido chegou e começou a chutar as portas e xingado ela com palavras de baixo calão, dizendo que ela tinha saído mais cedo e traído ele com outro homem, em seguida foi na direção dela para agredi-la, nesse momento, ela saiu correndo para rua para não ser agredida, haja vista, que o marido estava agressivo.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.