Um jovem identificado Kaíque Bruno da Silva Rodrigues, de 18 anos, foi executado a tiros de pistola 9mm na manhã desta sexta-feira, 29, na linha 135, na área rural de Vilhena.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, populares ouviram disparos de arma de fogo e ao averiguarem, encontraram a vítima morta na beira da estrada vicinal com tiros na cabeça.

A Policia Militar (PM) foi acionada e isolou o local para a Polícia Técnica Científica (Politec) e depois dos trabalhos de praxe, o corpo será liberado para a funerária Vilhena fazer a remoção.