A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira,28, que foi empenhado o recurso no valor de R$ 70 mil que ela destinou para a associação Nakayama de Karatê do professor Aparecido Ferreira de Colorado do Oeste.

Este montante, será crucial para ampliar o projeto esportivo que oferece aulas de karatê gratuitas a mais de 200 alunos na região.

Rosangela Donadon sempre demonstrou seu compromisso com iniciativas esportivas que têm o poder de impactar positivamente a qualidade de vida da população. O empenho de R$70 mil reforça seu comprometimento em apoiar atividades que promovam o bem-estar e desenvolvimento dos cidadãos.

O professor Aparecido Ferreira, responsável pela Associação Nakayama de Karatê, expressou sua gratidão à deputada por essa iniciativa. Segundo ele, o montante destinado será utilizado na aquisição de tatames e kimonos, possibilitando a expansão e fortalecimento das atividades já em andamento em benefício de crianças, adolescentes e jovens atendidos pela associação.

“Agradeço à deputada por destinar esse recurso, que vai ajudar a ampliar e fortalecer o trabalho realizado pela associação Nakayama de Karatê. Com esse investimento, poderemos levar o karatê para mais quatro escolas em Colorado do Oeste, beneficiando assim mais de 200 alunos. Eles receberão kimonos gratuitos e terão acesso às aulas de karatê, contribuindo para seu desenvolvimento físico e mental”, afirmou o professor Aparecido Ferreira.

A destinação específica para a compra de tatames e kimonos ressalta a preocupação em garantir as condições adequadas para a prática do karatê, tornando-o acessível a um número ainda maior de estudantes na região. Este investimento não apenas promove a prática esportiva, mas também incentiva valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe entre os jovens participantes.

A ação da deputada Rosangela Donadon, ao direcionar recursos para iniciativas como esta, demonstra o papel crucial que os representantes políticos têm no apoio a projetos locais que enriquecem a vida da comunidade. A expectativa é de que a Associação Nakayama de Karatê, com o auxílio desse investimento, continue contribuindo significativamente para a formação integral dos alunos envolvidos, proporcionando-lhes oportunidades para um futuro mais promissor.

“Com grande satisfação, anuncio o empenho de R$70 mil para a Associação Nakayama de Karatê em Colorado do Oeste. Esse investimento visa beneficiar mais de 200 jovens, proporcionando aulas gratuitas e a compra de tatames e kimonos. Acredito no poder transformador do esporte, que ensina valores como disciplina e respeito. Agradeço ao dedicado professor Aparecido Ferreira e sua equipe pelo excepcional trabalho. Este investimento expandirá o projeto para mais quatro escolas, impactando positivamente a vida de crianças e jovens. Expresso gratidão pela comunidade comprometida e reitero meu empenho em buscar recursos para promover o bem comum e a qualidade de vida”, disse a deputada.