Na manhã deste sábado, 29, uma situação perturbadora abalou a comunidade do distrito do Guaporé, cerca de 90 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho, quando o corpo em estado avançado de decomposição de uma mulher foi descoberto em uma residência, levando à detenção de um idoso.

De acordo com informações apuradas pela reportagem reportagem do Extra Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelos plantonistas do posto saúde do distrito do Guaporé, onde informaram aos militares que eles havia sido acionados por um vizinho do casal José Tomas e Francisca Adelina, onde o comunicante relatou que o suspeito (José Tomas) compareceu em sua residência e disse que uma mulher estava passando mal em sua casa, com isso, o comunicante acionou a ambulância para prestar socorro.

Contudo, ao chegar no local os plantonistas se depararam com o corpo em estado avançado de decomposição de uma mulher, a qual foi identificada posteriormente por Francisca Adelina da Silva Pereira, de 67 anos, que a dias não era vista no distrito.

Em contado com o suspeito José Tomas, de 72 anos, que aparentemente estava desorientado, ele disse para a polícia que a mulher que estava morta em sua cozinha não era sua esposa e mesmo o corpo em estado avançado de decomposição, disse que a mulher havia morrido nesta manhã.

O idoso informou que em momento algum a vítima entrou em seu quarto. Ele não sabe explicar o porque seu quarto estava revirado e com manchas de sangue no colchão, nem mesmo sabe dizer porque se encontrava com lesões nas orelhas, olho direito e hematomas pela cabeça aparentando ser causados por objeto contundente.

Ao ser questionado onde estava sua esposa, ele disse que a mesma havia saído para buscar ajuda para a mulher que estava morta.

A PM isolou o local e acionou a Polícia Técnica Científica (Politec) e após os trabalhos de praxe o cadáver foi removido pela funerária de plantão. Diante fatos, o idoso foi detido e conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Vilh