Dois homens foram alvos de tentativa de assassinato a tiros na noite deste sábado, 30, em Vilhena. Um deles está em estado grave.

As vítimas identificadas pelas iniciais B.W.V.B., de 25 anos e M.B.S., de 24, foram encaminhados ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, às vítimas estavam em um salão Rua 1508 com a Rua 1511, no bairro Cristo Rei, aguardando para cortarem o cabelo, quando dois homens em um carro VW Voyage de cor prata, invadiram o estabelecimento e abriram fogo contra os alvos. No local foram encontradas capsulas de pistola e espingarda calibre 12.