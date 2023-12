Jossicleiton Spielmann, de 30 anos, que estava sendo procurado por suspeita de ser o autor de um triplo assassinato ocorrido no dia 18 de novembro de 2023, em uma propriedade rural no município de Machadinho do Oeste, foi capturado na manhã deste sábado, 30, pela Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Na ocasião a Polícia Civil de Rondônia divulgou foto do foragido (leia mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar recebeu informação que um homem foragido do Estado de Rondônia acusado de triplo homicídio estaria em uma propriedade rural há 15 quilômetros do distrito de Nova União, em Cotriguaçu – Mato Grosso.

Com isso, uma equipe foi ao local e localizou o suspeito. Jossicleiton não resistiu a prisão, ele confessou os crimes e foi conduzido para a delegacia de Cotriguaçu para as devidas providências.