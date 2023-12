A previsão do tempo para o fim de ano e o início de 2024 indica tempo instável em boa parte do Brasil; confira

De acordo com a previsão, o domingo (31), último dia do ano de 2023, será marcado por tempo firme em quase todo o Sul do Brasil.

A exceção será o leste de Santa Catarina e Paraná, onde há possibilidade de chuvas rápidas e sem volumes elevados devido a circulação de ventos úmidos que sopram do mar contra a costa.

No Sudeste, o avanço de uma frente fria deve gerar chuvas concentradas sobre o estado de Minas Gerais.

Os volumes previstos são de 40 a 90mm no centro do estado, com potencial para temporais com ventos, raios, granizo e transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra.

Em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, há chance de chuvas pontuais e sem volumes elevados, então sem grande riscos de transtornos no fim do ano.

No Centro-Oeste, o avanço de uma frente fria marcará o domingo com chuvas espalhadas pelos estados de Mato Grosso, Goiás e pelo Distrito Federal.

Essas chuvas podem gerar temporais e volumes acima dos 40mm, não se descartando o potencial para transtornos como pontos de alagamento.

Já em Mato Grosso do Sul, há chance de chuvas isoladas, rápidas e sem volumes expressivos, ou seja, sem grande risco para transtornos no último dia do ano.

Previsão de chuvas no Norte e Nordeste

Segundo a previsão chuva pode ganhar força entre o oeste e sudeste da Bahia e no sul do Piauí devido a aproximação de instabilidades associadas a uma frente fria, o volume de chuva pode chegar a casa dos 30mm e não se descarta o potencial para transtornos pontuais.

Nas demais áreas da região, a chuva será isolada e não alcançará volumes elevados.

O tempo firme vai predominar na virada do ano entre o nordeste baiano, em Sergipe, Alagoas e praticamente todo o Pernambuco.

Praticamente toda a região Norte do Brasil espera pancadas de chuva neste domingo devido a instabilidades tropicais.

O volume de chuva deve passar dos 30mm em vários estados, mas o alerta vai para Rondônia com acumulados que podem chegar a casa dos 70mm, não se descartando potencial para transtornos.

Tempo firme no primeiro dia de 2024

O tempo firme marcará o primeiro dia de janeiro de 2024 em quase todo o Sul do Brasil.

Desde o norte gaúcho, espera-se pancadas bem isoladas e sem volumes elevados.

Boa parte da região Sudeste ainda espera pancadas de chuva para o primeiro dia do ano de 2024.

A frente fria continua avançando e pode gerar volumes entre 70 e 150mm no noroeste de Minas Gerais, não se descartando o potencial para transtornos como alagamentos e erosão do solo devido ao excesso de umidade em pouco tempo.

Nas demais áreas da região, a chuva será rápida e com menor intensidade.

Frente fria e instabilidades provocam chuva volumosa e forte no Centro-Oeste.

Acumulados podem chegar a 150mm, com temporais, ventos, raios e granizo.

Cidades do leste mato-grossense e norte goiano enfrentarão transtornos e prejuízos. Em Mato Grosso do Sul, a chuva será isolada.

O avanço de instabilidades associadas a uma frente fria causará chuvas dispersas pelo Nordeste no primeiro dia de 2024.

Pode-se registrar volumes em torno de 50mm no centro e no oeste da Bahia, de forma pontual no Piauí.

Nos demais estados, ocorrerão chuvas rápidas e menos intensas.

Instabilidades tropicais provocarão pancadas de chuva no Norte do país nesta segunda-feira, primeiro de janeiro.

O volume de chuva pode ser mais expressivo no sul do Tocantins, não se descartando o potencial para transtornos.

Dicas para se proteger das chuvas