Um homem identificado pelas iniciais M.F.S., que cumpre pena alternativa fazendo uso de tornozeleira eletrônica, foi detido pelos militares da Patrulha Reforço na noite de sábado, 30, armado com uma pistola 9mm municiada, em Vilhena. Ele havia coberto a tornozeleira com papel alumínio para dificultar sua localização.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares receberam informação que o apenado M.F.S., estaria andando pelas ruas em um carro Chevrolet Cruze descumprindo medida judicial.

Contudo, quando a guarnição da Patrulha Reforço, fazia ronda de rotina pela Avenida Rondônia, quando os PMs observaram um veículo com as mesmas caraterísticas do suspeito e com isso, se aproximaram, porém, ao perceber a presença da viatura o condutor tentou empreender fuga, mas foi perseguido e interceptado na esquina da Avenida 1713, no bairro Cristo Rei.

Todavia, ao descer do veículo, os militares observaram que o suspeito estava com a tornozeleira coberta com papel alumínio para dificultar seu monitoramento pela Colônia Penal.

Em revista pessoal nada de irregular foi encontrado em sua posse, porém em revista no veículo, foi encontrada embaixo do banco do carona uma arma de fogo tipo pistola marca Taurus calibre 9mm, carregada e alimentada com 11 munições de igual calibre.

No automóvel, além do suspeito estava sua esposa, sogra e sogro. Ele assumiu ser o proprietário da arma, que estava com ela na cintura e dispensou no assoalho do carro quando percebeu que seria abordado. O suspeito ainda contou que pagou o R$ 10 mil pela arma e recusou a informar o nome do vendedor, acrescentando apenas que seria para sua defesa pessoal.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz e prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e depois foi levado para Colônia Penal.