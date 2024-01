Um homem identificado pelas iniciais F.W.F., de 28 anos, que estava foragido do sistema prisional, foi capturado pela guarnição da Polícia Militar de Trânsito (Ptran), após ser perseguido e interceptado, no bairro Cristo Rei, em Vilhena. O foragido estava embriagado e a motocicleta tinha registro de roubo na cidade de Ministro Andreazza no ano de 2005.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição Ptran realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Maria Moura sentido Avenida Melvin Jones, quando os militares observaram um homem conduzindo uma moto sem placa.

Contudo, ao perceber que seria abordado, o motoqueiro tentou empreender fuga, sendo acompanhado pela guarnição, na qual o interceptou na Avenida 743 – sentido BR-364.

O suspeito conduzia uma motocicleta Honda CG 125 Titan – ano 1998 cor original vermelha com registro de roubo no ano de 2005 – no município de Ministro Andreazza. O veículo foi identificado por meio da numeração do chassi.

O suspeito disse aos policiais que não sabia que a motocicleta era roubada e havia comprado por R$ 1,5 mil, mas só tinha pagado até o momento R$ 800,00. O condutor aparentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro, sendo constatado posteriormente que ele estava embriagado através de exame clínico.

O suspeito não portava documentos e havia dado nome falso aos policiais, na delegacia pediu para ligar para sua mãe, na qual ela perguntou aos policiais se ele seria levado para o presidio Cone Sul, fato que chamou a atenção dos militares, e ela revelou seu nome verdadeiro, ao puxar no sistema confirmou que contra ele havia mandado de prisão em aberto. Após o registro da ocorrência, o preso ficou a disposição da Justiça.