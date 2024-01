Um motorista de aplicativo identificado pela inicial J., de 39 anos, foi preso por policiais militares da Patrulha Reforço, em Vilhena. Ele fazia delivery de drogas na cidade.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço recebeu informação que um motorista de aplicativo estava fazendo entregas de drogas na cidade e para o ato criminoso, usava um veículo Fiat Siena de cor vermelha com placa de Cerejeiras.

Com isso, foi feito levantamento e descoberto que o suspeito morava na Rua 8504, no bairro Assossete e em sua residência uma movimentação atípica dele chegando e saindo, em uma dessas saídas, os militares o seguiram até a Avenida 34 com a Avenida Paraná, onde há muita movimentação de usuários de drogas.

Entretanto, o suspeito foi abordado e pedido que ele descesse do carro e ele demorou alguns minutos para sair, sendo observado pelos militares que ele havia escondido algo dentro do veículo.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, foi perguntado a ele se havia algo de ilícito no carro e ele disse que não, porém, foi localizado ao lado do banco do motorista, uma porção de drogas aparentando ser crack pesando cerca de 10 gramas.

Questionado sobre o entorpecente, o suspeito a princípio relatou que era para seu consumo próprio. Perguntado onde morava, ele disse que residia no setor 12, com sua mãe, e concordou em levar os policiais até ao endereço.

Todavia, os militares sabiam que ele havia mentido e foram para sua residência no bairro Assossete, e em contado com a esposa dele foi dito a ela que ele havia sido preso com drogas e ela autorizou a entrada dos militares na casa.

Com autorização da esposa do suspeito, foi realizado buscas no local e localizado em cima do balcão da cozinha, certa quantidade de drogas aparentado ser crack e também cocaína, além de uma balança de precisão, faca de cozinha e canivete em que utilizava para dividir as porções em pequenas quantidades, vários papelotes para embalar o entorpecente, e ainda dinheiro guardado em vários locais da casa.

Foi localizado mais drogas no guarda-roupa e dinheiro até dentro das caixinhas de perfume e shampoo de um bebê de apenas 15 dias de vida.

No imóvel foi apreendido 185 gramas de cocaína, 58,5 gramas de crack, balança de precisão, 02 celulares utilizado na negociação de drogas e o veículo que era utilizado para a entrega dos entorpecentes, além de R$ 13.974,05 – em dinheiro.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.