O banheiro “coreano”, localizado na praça Genival Nunes, em frente ao estádio “Arnaldo Martins” e ao ginásio de esportes Jorge Teixeira, virou mais uma dor de cabeça para a administração municipal de Vilhena.

Nesta semana, a Polícia Militar esteve no local, mais uma vez, para atender o chamado da população em decorrência da presença de moradores que usam o espaço para o consumo de drogas.

O banheiro está parcialmente desmontado, sem cobertura, e desativado. Mas, mesmo assim, o local também é utilizado por alguns moradores para fazer suas necessidades fisiológicas. Um assíduo internauta enviou ao Extra de Rondônia fotos mostrando o ambiente insalubre que paira no local.

Em setembro deste ano, a Prefeitura de Vilhena abriu um chamamento público para a concessão de licença destinada à administração compartilhada do espaço, que seria transformado em uma lanchonete temática, voltada para o tema esportivo. A concessão do espaço teria validade inicial de 10 anos, com a possibilidade de prorrogação por mais 10 anos. A ideia é que o local seja de encontro, diversão e celebração do espírito esportivo, enquanto proporciona uma experiência gastronômica única para todos que frequentam a Praça. Contudo, não apareceu nenhum interessado na concessão.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, o secretário municipal de obras, Laércio Torres, lamentou a falta de interessados para a concessão da licença e garantiu que buscará alterativa para solucionar o impasse já nesta quarta-feira, 3, com o retorno das equipes após o feriado estadual de terça-feira.