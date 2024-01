O ex-vereador Jabá Moreira, atuante nas redes sociais na fiscalização dos atos públicos, enviou mensagem ao Extra de Rondônia rebatendo as informações da assessoria da prefeitura de Cacoal, da secretária municipal de Cultura Joliane e até do próprio prefeito Adailton Fúria, com relação à queima de fogos de artifícios durante o Révellion organizado pela prefeitura para receber o ano de 2024.

Os gestores informam que a queima de fogos, realizada no Espaço Beira Rio, foi silenciosa (leia mais AQUI). Mas, o ex-parlamentar rebateu as declarações das autoridades municipais mostrando um vídeo do momento da queima de fogos, com direito a contagem regressiva feita por Furia.

Em áudio, Joliane disse que “os fogos tinham a quantidade de decibéis permitida, que são as coloridas, fogos sem barulho, de acordo com o que pede”.

Para Jabá, “fogo silencioso significa ruído zero”. Ao site, ele disse que o vídeo comprova que houve sim barulho na queima de fogos. Ele explica que, dias atrás, ao cobrar nas redes sociais, Furia garantiu que os fogos não seriam barulhentos e foi até atacado por aqueles que ele considera ‘puxa-sacos”. “Cobro respeito pelas pessoas autistas, idosos e animais domésticos. Nas redes sociais, provoquei a discussão, e teve um camarada que disse que o assunto já estava chato de tanto cobrar antes do Révellion. Eu disse que chato é o prefeito falar uma coisa e fazer outra”, avalia (VEJA PRINTS ABAIXO).

Ele também alertou para a Lei Estadual nº 5.623/2023, sancionada pelo governador Marcos Rocha em 22 de setembro de 2023, que proíbe, em todo o estado de Rondônia, a utilização de quaisquer tipos de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido, que inclui locais fechados ou abertos, públicos ou privados.

>>> ASSISTA À QUEIMA DE FOGOS EM CACOAL: