Desde meados de dezembro, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), vem prestando contas à população de seu primeiro ano de mandato nas redes sociais.

Entre elas, a informação de que destinou mais de R$ 10 milhões para serem aplicados em mais de 20 cidades, proporcionando o desenvolvimento de Rondônia.

“Sei da existência de carências em nossas cidades em diversas áreas. Todo esse cuidado e zelo do nosso mandato, que é participativo, é para beneficiá-los em diversas áreas, abrangendo áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, esporte, cultura e lazer. Esses investimentos visam fortalecer os setores que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos, promovendo o desenvolvimento sustentável e equitativo. Tenho certeza de que é um bom começo”, disse Ieda Chaves.

No que se refere à atuação parlamentar, logo no início do mandato, idealizou e garantiu a criação da Frente Parlamentar Feminina na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), fortalecendo a representatividade das mulheres e apoiando iniciativas de combate à violência, ampliação do acesso à saúde e mercado de trabalho.

Em seguida, propôs a Audiência Pública sobre os Direitos de Mulheres em Vulnerabilidade, realizada em março de 2023, na Alero. Na ocasião, discussões relevantes foram levadas a cabo, resultando em uma emenda parlamentar individual de mais de R$ 100 mil/ano para o projeto “Sala Humanizada”, coordenado pela Associação “Filhas do Boto”, visando fornecer suporte e assistência a mulheres em situação vulnerável.

Ações temáticas

A batalha diária pelo combate à violência contra as mulheres é uma de suas principais bandeiras. Utilizando a Tribuna como ferramenta de sensibilização, Ieda Chaves deu apoio à campanha “Agosto Lilás”, dedicada à conscientização e combate às diversas formas de violência contra as mulheres. Também participou do Dia de Mobilização Estadual dos Homens pelo Fim da Violência (6 de dezembro), distribuindo laços e marca-páginas como símbolos de conscientização, focando especialmente na sensibilização dos homens sobre o tema.

Casa da Mulher Brasileira

Entre as realizações do primeiro ano de mandato, ainda consta a garantia da instalação da Casa da Mulher Brasileira (CMB) em Porto Velho, sendo um avanço significativo no atendimento especializado e humanizado às mulheres em situação de vulnerabilidade, que funcionará 24 horas por dia.

“A CMB será um espaço integrado que oferecerá serviços especializados para diversos tipos de violência, incluindo acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público e Defensoria Pública, além de servir como alojamento de passagem”, informou a deputada. O local já foi garantido com a doação do terreno em área nobre pela Prefeitura de Porto Velho.

A autorização à construção foi publicada no Diário Oficial da União em 12 de dezembro, fruto da parceria entre o Ministério da Justiça e o Ministério das Mulheres, que construirá outras 12 unidades, representando um investimento de quase R$ 250 milhões no setor. O início da construção está previsto para ocorrer ainda no primeiro semestre de 2024.

Lei nº 5.578

Outro marco significativo foi a aprovação da Lei nº 5.578, de 25 de julho de 2023, que dispõe sobre a incorporação da nomenclatura Pessoa com Deficiência (PCD) por empresas e estabelecimentos privados no âmbito do Estado de Rondônia. Essa legislação reflete o compromisso da deputada Ieda Chaves com a inclusão e a garantia de direitos para todas as pessoas, reforçando a importância da igualdade e respeito à diversidade.

Comissões

A atuação de Ieda Chaves é marcada por compromissos e responsabilidades com o povo rondoniense. Ela foi escolhida para presidir uma das comissões mais importantes da Casa de Leis, a de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa.

Também, com base na sua missão e pelo histórico na área do Ensino, foi definida como vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura. Além delas, faz parte como membro atuante em outras duas, sendo a de Defesa das Crianças, Mulher e Idoso, e de Transporte e Obras Públicas.

Compromisso renovado

Ao longo do ano, foram realizados mais de 2.000 mil atendimentos no gabinete e mais de 700 reuniões. Como resultado, foram protocoladas mais de 100 matérias legislativas, entre elas, requerimentos, indicações, projeto de lei ordinária, decretos legislativos, proposta de emenda constitucional.

O trabalho de Ieda Chaves se destaca com ações de promoção da igualdade de gênero, defesa dos direitos das mulheres e do empreendedorismo, do compromisso com a causa animal e busca por soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo estado.

“Juntos, realizamos diversas ações sociais. Agradeço à minha equipe e aos meus parceiros. Hoje, expresso minha gratidão pelo primeiro ano de muitas realizações como parlamentar. Tenho certeza de que 2024 será um ano ainda melhor. Agradeço a Deus e à minha família por todo o suporte durante este ano”, concluiu a deputada estadual.