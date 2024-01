O deputado Ezequiel Neiva inicia o ano de 2024 cumprindo compromissos firmados para melhoria do atendimento na saúde em Vilhena.

Na manhã desta quarta-feira (03), acompanhado do prefeito Flori e do secretário de Saúde no município, Wagner Borges, o parlamentar realizou a entrega de 10 refrigeradores, 10 televisores, 10 mesas e 10 armários, que atenderão demandas do Hospital Regional e dos postos de saúde.

Ezequiel Neiva ressaltou o quanto é gratificante fazer parte da revolução que o prefeito Delegado Flori está implantando em Vilhena. “O atendimento à saúde precisa ser prioridade em todos os municípios. O prefeito tem feito a sua parte, assegurando melhorias em toda a área de atendimento à saúde”, afirmou.

Reformas e Cirurgia

Durante as entregas, o parlamentar reafirmou ao prefeito Flori a garantia dos investimentos de R$ 2 milhões para reformas nas alas do Hospital Regional e outros cerca de R$ 2 milhões para cirurgias oftalmológicas que beneficiarão toda a população do Cone Sul do Estado.

Melhorias na Saúde

O prefeito Flori disse que não tem medido esforços para garantir as melhorias necessárias na saúde em Vilhena. De acordo com o prefeito, a área da saúde no município passa por uma revolução. “O atendimento na saúde melhorou muito. Obrigado por fazer parte dessa revolução, deputado Ezequiel Neiva. Além de destinar recursos, o mais importante é que o deputado está sempre presente no município.