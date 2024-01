Um jovem funcionário de uma empresa da iniciativa privada não registrou as seis dezenas da Mega-Sena da Virada, por esquecimento, e com isso, também deixou de dividir o prêmio recorde superior a R$ 588 milhões, sorteado no início da noite do último domingo, 31.

Já um único cartão pago por ele não teve nenhum número acertado. O homem é residente na região do primeiro distrito de Ji-Paraná e pediu para não ser identificado. Ele somente se atentou para a situação momentos após o sorteio das seis dezenas ao se lembrar de conferir os números apostados.

“Preenchi um cartão com três jogos e as dezenas 21, 24, 33, 41, 48 e 56, acabei anotando em um pedaço de papel e deixei em cima da mesa. Foi total esquecimento mesmo. Levei um susto ao perceber que o cartão que registrei não tinha um número dos sorteados, enquanto os do rascunho estavam todos conferidos. Agora, é tentar a próxima”, declarou.

Por algumas horas o apostador teve que suportar o sarro da esposa, do sogro, sogra, cunhados e outros parentes durante a confraternização da família durante a passagem de ano. Os mais de R$ 588 milhões da Mega-Sena da Virada 2023/24 foram divididos em apenas cinco cartões premiados de estados de diferentes regiões do país.