Uma situação de vulnerabilidade resultou em furto em Cerejeiras, quando um ladrão aproveitou a oportunidade deixada por uma moradora que saiu de casa, deixando portão e porta abertos. A comunidade é lembrada da importância de medidas de segurança para prevenir incidentes dessa natureza.

O fato ocorreu no bairro Jardim São Paulo, e a vítima acionou a Polícia Militar (PM) para registrar a ocorrência.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou a policia que saiu de casa por um certos tempo e quando retonhou alguém havia entrado na casa e furtado uma motoneta Honda Biz 125 de cor preta com um adesivo der cavalo na frente, o documento do veículo estava no baú e ela não soube dizer o número da placa.

Além da motocicleta, o ladrão flambem levou uma TV. A vítima disse que a casa não foi arrombada, ela havia deixado o portão e a porta abertos, ou seja, não estavam trancados.

A colaboração da população é fundamental para manter a segurança na comunidade. Caso alguém tenha informações sobre o incidente ou observe atividades suspeitas, é crucial reportar à polícia para auxiliar nas investigações.