O Sistema Sicoob Norte, composto pelas cooperativas: Sicoob Credip, Sicoob Ourocredi, Sicoob Credjurd, Sicoob Amazônia, Sicoob Credisul, Sicoob Centro, Sicoob Credempresas-AM e Sicoob Eucred, não apenas testemunha um notável crescimento de 38% no crédito rural em 2023, mas assume decididamente o papel de força cooperativa transformadora.

Com uma sólida base de mais de 370 mil cooperados, o Sistema Sicoob Norte estende sua influência a 94 municípios distribuídos em seis estados brasileiros: Rondônia, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Roraima e Paraná. Importante ressaltar que o Sicoob é a única instituição financeira presente em todos os 52 municípios de Rondônia, inclusive em algumas localidades é a única instituição presente, promovendo justiça financeira e social.

O impacto expressivo gerado pelas cooperativas financeiras do Sistema Sicoob Norte ultrapassa as projeções, atingindo uma extraordinária marca de quase

R$ 500 milhões em resultados no exercício de 2023, valores que serão distribuídos entre os cooperados, mantendo o recurso e impulsionando a economia da região onde as cooperativas atuam. Essa injeção financeira não apenas beneficia diretamente a comunidade, mas também promove de maneira substancial o desenvolvimento econômico local.

Em 2023, destaca-se o crescimento expressivo de 17% na carteira de crédito, totalizando mais de R$ 13 bilhões. Outro feito notável é o aumento de 38% na carteira de crédito rural em relação a 2022/2023.

A presença vigorosa das cooperativas do Sistema Sicoob Norte transcende a simples oferta de serviços bancários; destaca-se por abranger áreas onde outras instituições não têm interesse em atuar, proporcionando serviços financeiros acessíveis e fomentando o crescimento econômico regional. Esse compromisso fortalece os laços com as comunidades, demonstrando uma compreensão profunda de suas necessidades e oferecendo soluções financeiras adaptadas e justas.

O cooperativismo, com atuação relevante das filiadas do Sistema Sicoob Norte, vai além dos limites econômicos, transformando efetivamente a qualidade de vida e estabelecendo um ambiente mais equitativo para toda a comunidade. A distribuição expressiva dos excedentes financeiros não apenas reforça o compromisso social, mas consolida a cooperativa como uma força motriz essencial para o progresso e o bem-estar da comunidade local.