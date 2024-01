CASAL EM TOUR ROMÂNTICO Em clima de férias e muito romantismo, o casal de empresários Eduardo Henrique Mendes Felisberto e Poliana Miranda de Cacoal/RO, está em Veneza com extenso roteiro por paisagens românticas e contemplativas. Na foto Eduardo e Poliana na Cortina D’Ampezzo um dos destinos mais bonitos dos Alpes Italianos, conhecida por ser uma famosa estação de esqui. Cercada por montanhas, lagos e trilhas, a cidade mescla de um jeito bem charmoso os melhores ingredientes da natureza, a elegância dos hotéis e as comidinhas regionais.

SELO DE RECONHECIMENTO AO SICOOB FRONTEIRAS O resultado da campanha desenvolvida pela cooperativa SICOOB FRONTEIRAS com atuação em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com foco no DIA DAS CRIANÇAS e que arrecadou mais de 2 mil brinquedos e participação de mais de três mil crianças em toda a ação, que envolveu ainda dia de muita diversão, resultou pela primeira vez no recebimento do SELO INSTITUTO SICOOB ao reconhecimento pelo projeto social. Anualmente, o INSTITUTO SICOOB reconhece projetos desenvolvidos pelas cooperativas do SISTEMA SICOOB, estimulando e fomentando iniciativas que buscam a construção de soluções coletivas. O objetivo do ‘SELO INSTITUTO SICOOB’ é mapear e reconhecer essas iniciativas que promovem o desenvolvimento sustentável das comunidades, a formação de líderes cooperativistas e a difusão da cultura cooperativista. Cada agência da cooperativa, nos três estados onde está presente, realizou um dia de atividades ao ar livre, promovendo a interação entre as crianças da comunidade. O dia contou com pula-pula, pintura facial, brincadeiras e muitas outras atividades recreativas.

Neste ano, projetos desenvolvidos em todos os estados brasileiros passaram por uma avaliação conduzida pela equipe técnica do INSTITUTO SICOOB e por consultores especializados em Impacto Social e Gestão de Projetos. Ao todo, mais de 106 projetos foram reconhecidos com o ‘SELO INSTITUTO SICOOB’, enquanto outros 29 foram revalidados.

“Para nós, do SICOOB FRONTEIRAS, esta é uma grande conquista. Desenvolvemos um projeto com foco na promoção da inclusão social, que se destacou nacionalmente pelo desenvolvimento de ações que fomentam metodologias e experiências inspiradoras para promover mudanças positivas na vida das pessoas e das comunidades na qual estamos inseridos”, destacou a diretora de Negócios do SICOOB FRONTEIRAS, Rosilaine Repiso.

EXPANSÃO DE AGÊNCIAS DO SICOOB FRONTEIRAS EM 2023 Somando 21 mil cooperados nos três estados de atuação, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a cooperativa SICOOB FRONTEIRAS registrou grandes avanços ao longo do ano 2023 e inaugurou mais 12 novas agências.

Entre agências e agências de negócios, foram inauguradas seis novas unidades no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Camapuã, Nova Alvorada, Água Clara e Fátima do Sul, e seis agências no estado do Mato Grosso, nas cidades de Tangará da Serra, Arenápolis, Denise, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Nova Lacerda. Nestes dois últimos municípios, as inaugurações das agências foram realizadas neste mês de dezembro, encerrando 2023 com CHAVE DE OURO.

As novas agências de Vila Bela da Santíssima Trindade e Nova Lacerda inauguradas no mês de dezembro marcam o fortalecimento do cooperativismo financeiro, com base no compromisso social e econômico do SICOOB FRONTEIRAS que, muito mais do que oferecer produtos e soluções financeiras, se mantém sempre envolvido com o desenvolvimento local”, ressaltou o presidente do SICOOB FRONTEIRAS, Carlos Biazi.



QUE VENHA 2024 PARA RAFAELA E MARINALDO A coach RAFAELA ANGELO treinadora de líderes, com resultados focados em desenvolver líderes em pequenas, médias e grandes empresas em Rondônia e outros estados, e o esposo empresário MARINALDO SOMENZARI, com mais de 22 anos de experiência no ramo automotivo, é um casal dinâmico e versátil. Em meados de 2024, Marinaldo inaugura com seus sócios Higor Mantovani e Kleber Cunha a moderna JK AUTO PEÇAS Autocenter, Peças na avenida Guaporé em Cacoal/RO. Na foto o casal com os filhos Rebeca Angelo Somenzari de oito anos, e Murilo Angelo Somenzari de 17 anos.

BODAS DE PRATA ROBERSON E KELLY CRISTINA O casal ROBERSON GOMES e KELLY CRISTINA realizou sonho de comemoração de BODAS DE PRATA no último dia 23. E a celebração dos 25 ANOS DE UNIÃO foi na Comunidade Nossa Sra. de Fátima em Cacoal/RO, celebrada por padre JOHNNIS PARTELI.

BODAS DE PRATA ROBERSON E KELLY CRISTINA O casal ROBERSON GOMES e KELLY CRISTINA realizou sonho de comemoração de BODAS DE PRATA no último dia 23. E para recepcionar família e amigos em seus 25 ANOS DE UNIÃO ofereceu belíssima festa no Salão do Catuaí Hotel em Cacoal/RO, após celebração na Comunidade Nossa Sra. de Fátima.

BODAS DE PRATA ROBERSON E KELLY CRISTINA O casal ROBERSON GOMES e KELLY CRISTINA realizou sonho de comemoração de BODAS DE PRATA no último dia 23. E com a primogênita Natália que cursa Medicina, e os filhos o caçula Miguel e Leonardo recepcionou familiares e amigos em seus 25 ANOS DE UNIÃO com belíssima festa no Salão do Catuaí Hotel em Cacoal/RO, após celebração na Comunidade Nossa Sra. de Fátima.

BODAS DE PRATA ROBERSON E KELLY CRISTINA O casal ROBERSON GOMES e KELLY CRISTINA realizou sonho de comemoração de BODAS DE PRATA no último dia 23. E com os casais de padrinhos recepcionou familiares e amigos em seus 25 ANOS DE UNIÃO com belíssima festa no Salão do Catuaí Hotel em Cacoal/RO, após celebração na Comunidade Nossa Sra. de Fátima.