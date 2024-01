O Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia (CRCRO), realizou na manhã desta quarta-feira (03), a solenidade de posse dos conselheiros eleitos para composição do Plenário e Câmaras no período de 2024 a 2027.

Os empossados representam dois terços (1/3) do Plenário e foram definidos com a realização da eleição eletrônica ocorrida no dia 13 de novembro de 2023.

Após a posse, foi eleito também a nova diretoria do CRCRO para o biênio 2024-2025, sendo o novo presidente, o Contador Jair Genor Bevilaqua, assim como os representantes de cada uma das Câmaras do CRCRO.

A cerimônia foi realizada na sede do Conselho, em Porto Velho (RO), e presidida pelo conselheiro efetivo, com o registro mais antigo do terço remanescente do Plenário do CRCRO, Contador Miguel Erotildes da Rocha.

O primeiro ato da solenidade foi a cerimônia de posse dos novos conselheiros da autarquia e depois ocorreu a eleição da nova diretoria do CRCRO.

O presidente parabenizou os novos conselheiros do CRCRO e os membros da diretoria que foram eleitos. Em seguida, agradeceu a todos que contribuíram para que ele chegasse à liderança do órgão e falou do compromisso de conduzir um mandato responsável, ético e humano.

Veja a seguir quem são os novos membros do Conselho Diretor para a gestão 2024-2025:

Presidente – Contador Jair Genor Bevilaqua

Vice-presidente de Administração e Finanças – Contadora Elba Oliveira de Araújo

Vice-presidente de Controle Interno – Contadora Regina Célia Felippe Mendes Mancebo

Vice-presidente de Registro – Contador Valdenilson Teixeira de Carvalho

Vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina – Contador José Claudio Ferreira Gomes

Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional – Contadora Ana Paula de Lima Fank

Representante dos Técnicos em Contabilidade – Técnica em Contabilidade Délia Maria Cardozo Figueira Lopes