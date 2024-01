Um ato corajoso por parte de um casal em Vilhena resultou em agressões físicas quando tentaram intervir para conter um homem que estava agredindo sua esposa. O fato foi registrado pela Polícia Militar em uma casa na Rua Pernambuco, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19), em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportarem do Extra de Rondônia, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, e ao chegar no local, em contado com a testemunha, ela relatou que o vizinho havia chegado bêbado em casa e estava agredindo a esposa e com isso, tentou ajudá-la, porém também foi agredida por ele com uma pancada na cabeça, ao ver sua esposa sendo agredida seu marido para defendê-la, entrou em luta corporal com o suspeito, na confusão, todos saíram lesionados. A briga só acabou com a chegada da PM.

Contudo, a vítima negou que seu marido havia lhe agredido e não quis representar criminalmente contra ele. Entretanto, a testemunha e seu marido que ficaram feridos tentando ajudá-la, registraram ocorrência contra o agressor.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.