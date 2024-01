Uma pessoa que caminhada nas proximidades da Casa de Rondon, em Vilhena, acionou a Polícia Militar (PM), após se deparar com uma motoneta escondida em meio a vegetação naquela região.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a pessoa relatou aos militares que estava fazendo caminhada por uma trilha próxima ao Museu “Casa de Rondon” e se deparou com uma motocicleta abandonada.

No local, os PMs constataram que o veículo constava registro de roubo no último dia 2, quando na ocasião uma mulher que saia do trabalho no bairro 5º BEC, foi abordada por dois homens armados que anunciaram o assalto e levaram sua motoneta (leia mais AQUI).

O veículo foi levado para a delegacia de Polícia Civil e após os trâmites legais será ressarcido a proprietária.