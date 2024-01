Um homem identificado até o momento por Roberto, foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, 4, em uma casa localizada na Rua 102-10 – no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, no imóvel estavam dois homens, e por motivos ainda desconhecidos os dois se desentenderam e entraram em luta corporal, um deles se apossou de um objeto pontiagudo e desferiu três golpes contra a vítima, acertando o pescoço e as costas.

A vítima mesmo ferida, correu e pulou o muro da casa vizinha gritando por socorro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada para o pronto-socorro do Hospital Regional. O agressor fugiu.

>>>Vídeo: