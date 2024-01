Além de ser destaque em investimentos em áreas públicas como Saúde e Educação, Chupinguaia demonstra que as áreas de Esporte e Cultura também são prioridade dentro do seu cronograma de atividades anuais.

Em 2023, a prefeitura realizou inúmeros eventos esportivos e culturais que, além de movimentar os setores, ajudam a melhorar, consequentemente, a Saúde local.

A prefeitura, através de Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (SEMECTUR), que tem como titular da pasta João Divino Anselmo, investe nestas áreas promovendo diversão e qualidade de vida, incluindo premiações atrativas em dinheiro (do 1º ao 3º luga) visando chamar a atenção à participação ativa da sociedade nas categorias masculino e feminino e para todas as idades.

Entre os eventos promovidos em 2023 na área esportiva, destacam-se: o campeonato de Vôlei de Areia, a 1ª Copa Chupinguaia de Futsal, 1º Torneio Velha Guarda, 1º Torneio da Proclamação, 1º Torneio da Chácara da Vera, 1º Torneio Indígena, 1º Torneio Society no distrito de Novo Plano, Torneio de Vôlei de Areia pelo 28º aniversário do Município, entre outros.

Na área cultural, destacam-se: a Festa do Peão (montarias em touros), 2º Campeonato Municipal de Laço Comprido, Inauguração do Campo Sintético e a realização do tradicional Festival Popular de Interpretação da Canção (FESPIC), que iniciou em julho e encerrou em novembro.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o titular da SEMECTUR, seu João, como é conhecido, informou que o investimento nestes setores superou os R$ 142 mil só em premiação durante 2023. “Todas as ações têm o ‘olho’ clínico da prefeita Sheila Mosso, que orienta e sugere nossa programação na secretaria. Na verdade, é um trabalho em equipe, todos focos em melhorias. Aqui, na administração municipal, ninguém trabalha sozinho. E é dessa forma que as atividades administrativas tem dado certo em Chupinguaia. Não somos perfeitos e sabemos que podemos melhorar ainda mais. Para este ano de 2024, já temos nosso cronograma de atividades que, certamente, irá agradar à população. O que posso prometer é seriedade e compromisso com o cargo, além de muito trabalho à frente da SEMECTUR. Agradeço à prefeita Sheila pela confiança nas atividades”, destaca seu João.