Na manhã de quinta-feira, 4, o gabinete do senador Confúcio Moura anunciou a liberação de R$ 6.635.000,00 em emendas de sua autoria, destinadas a sete municípios do estado de Rondônia.

Os recursos são para melhorar os serviços hospitalar e ambulatorial no âmbito do SUS e cobrir o custeio da assistência social prestados à população mais pobre.

Recursos para Saúde

Os municípios beneficiados são: Ji-Paraná, que recebeu R$ 3 milhões (em 29.12.2023) para a área de saúde; Vilhena recebeu R$ 2 milhões (em 29.12.2023), também para a área de saúde.

Recursos para Assistência Social

Os municípios beneficiados com recursos para o custeio das suas políticas de assistência social foram: Nova Brasilândia do Oeste, que recebeu R$ 325 mil (dia 28.12.2023); Monte Negro, agraciado com R$ 325 mil (28.12.2023); Parecis, contemplado com R$ 325 mil (em 27.12.2023), Rolim de Moura recebeu R$ 400 mil (dia 12.12.2023) e Alvorada do Oeste, que recebeu R$ 260 mil (dia 12.12.2023).

“Os recursos para a assistência social são os mais necessários aos municípios. E, Nesta época do ano, ganham ainda mais importância, pois devem ser utilizados para atender as famílias mais necessitadas, para que o início do ano dessas pessoas possa ser mais tranquilo. Ainda tem muita gente sem trabalho, sem renda e sem comida. Fico feliz em colocar o meu mandato para ajudar os prefeitos e sua gente!”, afirma Confúcio Moura.

Para o senador, os recursos de emendas são importantes para as administrações municipais, uma vez que se destinam não ao custeio da máquina pública. “O custeio da saúde sempre é emergencial. Os recursos para Ji-Paraná e Vilhena são demandas feitas em função da necessidade de manter os serviços funcionando. São municípios grandes e que, por isso, recebem demandas dos outros municípios da região. Peço à população que participe da gestão destas políticas nos seus municípios e ajude seus prefeitos e prefeitas”, conclui o parlamentar.