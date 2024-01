Durante os 13 dias de sua programação, a Casa do Papai Noel instalada no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena (RO), ganhou o coração do público.

Mais de 3 mil pessoas, entre adultos e crianças, visitaram o espaço, que recriou um ambiente rústico e ao mesmo tempo acolhedor, em meio à floresta amazônica.

A mágica tomou conta do quarteirão da Avenida Capitão Castro, transformando-o na Vila da Luz. A decoração do Natal Sicoob Credisul, repleta de luzes incorporou elementos emblemáticos da cidade, como a Capela Nossa Senhora Auxiliadora, primeira igreja construída em Vilhena na década de 1960; a Casa de Rondon e o monumento do padre Ângelo Spadari. A atmosfera encantadora proporcionada pela decoração transportou os visitantes para o passado.

Uma das novidades mais marcantes deste ano foi a apresentação em formato de musical, conduzida pelo artista Thi Marianno, que deu vida ao carismático padre Ângelo Spadari, e os corais Sicoob Credisul e Favoo (integrado por alunos da Favoo + Comunidade Santo Expedito e Nossa Senhora Aparecida), realizada no dia 15 de dezembro na escadaria do CTC Sicoob Credisul. A história foi recontada de maneira cativante, envolvendo um público de 3 mil pessoas com detalhes da época e resgatando a tradição natalina. O show ainda incluiu o som dos sinos da capela e o cantar do galo, adicionando elementos autênticos à narrativa.