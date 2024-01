Confira como o clima irá se comportar em todas as regiões do Brasil neste fim de semana:

Sábado (6)

Sul

O fim de semana vai começar com tempo estável e sem previsão de chuva na maior parte da região. O avanço de uma massa de ar seco capaz de inibir a formação de instabilidades contribui para o tempo estável.

Com o maior predomínio de sol, a expectativa é de elevação significativa das temperaturas na região. Pode chover de forma pontual e rápida nas áreas costeiras dos três estados, mas nada que deva gerar grande preocupação.

Sudeste

A chuva continua expressiva na metade norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, por conta de resquícios da frente fria subtropical.

Com volumes elevados e já com o solo encharcado das últimas chuvas, a atenção deve ser redobrada em pontos mais vulneráveis à erosão. Enquanto isso, o tempo firme volta a se espalhar por boa parte de São Paulo e até em áreas do Triângulo Mineiro com o avanço de uma massa de ar seco.

Centro-Oeste

O tempo firme se espalha por Mato Grosso do Sul. O avanço de uma massa de ar seco pode chegar até o sul de Goiás.

Por outro lado, a chuva continua organizada e expressiva em áreas mais ao norte de Mato Grosso e de Goiás e no Distrito Federal ao longo do dia. O principal motivo são os resquícios do corredor de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Não se descartam transtornos nessas áreas.

Nordeste

A chuva continua mais organizada e volumosa sobre o estado da Bahia devido ao avanço da frente fria subtropical, que dá suporte ao corredor de umidade chamado ZCAS.

Com isso, volumes elevados podem gerar transtornos como alagamentos e erosão do solo, especialmente no sul e oeste da Bahia. Por outro lado, o tempo firme persiste no leste do Maranhão, norte do Piauí, Ceará e estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e partes de Sergipe.

Norte

Pancadas de chuva persistem sobre a maior parte da região devido à instabilidades tropicais e o corredor de umidade. Os estados de Rondônia, partes do Amazonas, Pará e principalmente no Tocantins podem contar com volumes elevados de chuva. Já em Roraima, a chance de chuva é menor e o calor se destaca.

Domingo (7)

Sul

O tempo firme continua predominando na maior parte da região, sob efeito de uma massa de ar seco que inibe a formação de instabilidades. O calor ganha intensidade ao longo do dia devido a condição pré frontal. Isso significa que há uma aproximação de uma nova frente fria que pode até gerar chuvas isoladas no centro-sul do Rio Grande do Sul.

Sudeste

Minas Gerais e no Espírito Santo podem sofrer com pancadas de chuva, ainda de maneira organizada, forte e volumosa, não se descartando transtornos.

No Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo também pode chover, mas de maneira isolada, rápida e sem volumes elevados. Nas demais áreas do estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais, o tempo firme deve predominar.

Centro-Oeste

Volumes elevados ainda podem ser registrados no norte de Mato Grosso e principalmente no norte de Goiás, não se descartando transtornos. Enquanto isso, o tempo firme continua predominando na maior parte do estado de Mato Grosso do Sul e o calor volta a aumentar.

Nordeste

A expectativa é de pancadas de chuva com volumes elevados no sul e oeste da Bahia e desta vez também no sul do Piauí e no sul do Maranhão por conta do avanço da frente fria subtropical. Há potencial para alagamentos em algumas cidades e também erosão do solo.

O tempo seco e quente persiste nas mesmas áreas dos dias anteriores, entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e norte do Piauí, sob efeito de uma massa de ar seco.

Norte

O destaque continua sendo os maiores volumes previstos no estado do Tocantins, no leste do Amazonas e no oeste do Pará, não se descartando transtornos. A chance de chuva continua mínima em Roraima, em partes no oeste do Amazonas e no Acre.