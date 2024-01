Uma briga aparentemente trivial por uma bicicleta resultou em um episódio de violência extrema, deixando um jovem gravemente ferido, em Vilhena. O incidente ocorreu na noite deste sábado, 6, na Rua 1505, no bairro, Cristo Rei.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência onde um homem havia sido esfaqueado. Contudo, ao chegar no local o Corpo de Bombeiros já havia socorrido a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Com isso, a guarnição foi ao hospital, e em contado com a vítima identificada pelas inicias E.S.S., de 25 anos, ele apenas relatou que a motivação do conflito foi a quem pertencia a propriedade de uma bicicleta, todavia alegou não conhecer seu agressor, não saber o endereço onde o esfaqueamento aconteceu, tão pouco passou qualquer característica que pudesse levar a captura do suspeito.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil para providências que o caso requer e a vítima permaneceu sob observação médica.