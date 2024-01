O deputado Ezequiel Neiva assegurou no orçamento, para início de janeiro deste ano, o valor de R$ 700 mil para a construção de uma piscina aquecida na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a fim de realizar o trabalho de hidroterapia com os alunos da entidade.

“No final de dezembro garantimos esse investimento para a abertura do orçamento do Governo do Estado. Logo o recurso estará na conta da Associação”, afirmou o parlamentar ao destacar mais um compromisso que está sendo cumprindo com o município de Colorado do Oeste.

Neiva explica que havia firmado compromisso para atender a APAE com a construção de uma piscina, porém, aguardava a conclusão do projeto para que o investimento pudesse ser liberado. “O projeto está pronto e o recurso está assegurado. São etapas importantíssimas que já vencemos. Logo realizaremos o sonho de atender os alunos da APAE de Colorado com a hidroterapia”, observou o parlamentar.

A presidente da APAE de Colorado, Maria Teixeira de Souza (foto) explica que a hidroterapia contribui com a diminuição de dores; com o fortalecimento da musculatura; o aumento da amplitude articular, com o relaxamento muscular; estímulo de equilíbrio e coordenação motora e ampliação da capacidade respiratória.

“O deputado firmou compromisso com a comunidade de Colorado do Oeste, dando garantias do investimento para a construção da piscina. Agora está honrando a sua palavra”, afirmou Maria.