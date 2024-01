Uma mulher sofreu um incidente preocupante, quando seu guarda-chuva enroscou no pneu da bicicleta, levando-a a cair e, possivelmente, resultando em um traumatismo craniano.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o acidente ocorreu na noite deste sábado, 6, no cruzamento da Avenida Melvin Jones, com a Avenida Curitiba, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando a vítima, que não teve o nome divulgado estava pedalando em meio à chuva. Testemunhas relataram que o guarda-chuva da ciclista enroscou na roda dianteira causando a queda.

Com o impacto da queda, a mulher bateu com a cabeça no asfalto e sofreu possível traumatismo craniano. Ela foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.