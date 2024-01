Um acidente envolvendo uma moto e um carro deixou um motociclista ferido na noite deste sábado, 6, O sinistro aconteceu na Avenida Melvin Jones com a Rua 1508, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O condutor da moto não teve o nome divulgado. Ele foi prontamente socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado, e a equipe médica está avaliando a gravidade dos ferimentos.

O condutor do carro envolvido no acidente permaneceu no local e está colaborando com as autoridades. O local será periciado para auxiliar na investigação sobre as circunstâncias da colisão.