Um homem de nacionalidade venezuelana identificado pelas inicias J.D.H.V., foi preso pela guarnição da Patrulha Reforço na noite de sexta-feira, 5, em Vilhena. Ele estava com uma motocicleta com registro de roubo.

De acordo com informações apuradas pela e portagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço, fazia ronda de rotina pela Rua Pernambuco, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19), quando ao passar em frente de uma casa, apontada como boca de fumo, comandada por uma mulher identificada pela inicial “A”, os militares observaram uma motocicleta Honda Titan de cor preta estacionada em frente a residência estacionada de forma suspeita, ou seja, com a placa de identificação voltada para o muro, de forma que quem passasse pela rua não conseguiria visualizar a numeração.

Com isso, a guarnição resolveu realizar consulta do veículo no sistema e constatou que havia restrição de roubo para a motocicleta Honda CG Fan ES, de cor preta, ano 2011 modelo 2012 – placa OHO-5H70/Vilhena. Ao entrar em contato com as pessoas que estavam no imóvel, um homem identificado pelas inicias J.D.H.V., de nacionalidade venezuelana, disse ser o dono do veículo e relatou que havia comprado a moto por R$ 2 mil de um rapaz por nome Francisco Nunes, porém, ele não tinha o contato desta pessoa, nem soube informar seu endereço.

Em revista pessoal, foram localizadas no bolso de sua calça uma porção de substancia entorpecente aparentando ser maconha, pesando aproximadamente uma grama e a chave de ignição da motocicleta.

Além disso, na lixeira da residência, próximo à motocicleta, foi localizado um aparelho notebook de cor branca marca Sony Vaio, onde em consulta ao sistema de ocorrências SISEG, foi localizada uma ocorrência de furto de um aparelho idêntico, além outros objetos.

Na casa haviam várias pessoas, contudo, nenhuma delas assumiu ser o proprietário do aparelho, e não souberam informar como o notebook foi parar na lixeira.

Diante dos fatos, J., recebeu voz de prisão, e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.