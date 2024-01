2023 está sendo reconhecido como um ano emblemático para a saúde pública na gestão do Prefeito Flori Cordeiro, junto ao Secretário Municipal de Saúde (Semus), Wagner Borges.

Neste ano, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade vivenciaram um aumento de 37,74% no total de atendimentos, alcançando um acréscimo de quase 99 mil atendimentos em comparação com 2022.

“Essa escalada nos números não é um acaso, mas o resultado direto das estratégias visionárias adotadas pela administração municipal do prefeito Flori. Uma série de reformas e modernizações em cinco unidades de saúde foram essenciais para esse salto qualitativo e quantitativo. Além disso, a conclusão de outras duas unidades está prevista para o primeiro trimestre, prometendo ainda mais melhorias no acesso e na qualidade dos cuidados de saúde”, analisa o titular da Semus, em entrevista ao Extra de Rondônia.

Ele explica que a gestão municipal mostra seu comprometimento com a diversidade das necessidades da população local. Já no primeiro ano de mandato, três das sete unidades de saúde passaram por reformas substanciais, incluindo dois postos de saúde, com mais três em processo de revitalização.

“Essas iniciativas não apenas elevam o padrão dos serviços de saúde, mas também refletem um compromisso profundo com o bem-estar dos cidadãos. A gestão do Prefeito Flori Cordeiro está, sem dúvida, deixando um legado duradouro de avanços significativos na saúde pública, marcando 2023 como um ano de transformações extraordinárias na história da saúde da cidade”, destaca.

Wagner garante que, para 2024, o plano é ambicioso: finalizar estas reformas e revitalizar as alas feminina, masculina e pediátrica do Hospital Regional.