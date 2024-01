Rondônia conquista posição de destaque no cenário nacional ao ser reconhecido como o 2º estado brasileiro com maior número de empreendimentos inovadores per capita, segundo dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estado do Rio Grande do Sul ocupa o 1º lugar e Mato Grosso do Sul, a 3ª posição no ranking.

Com análise que leva em consideração o número de aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos e parques científicos ligados à Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), para cada 1 milhão de habitantes, Rondônia se destaca pelo seu ecossistema empreendedor e inovador.

Essa posição reflete os esforços e investimentos direcionados pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), para promover o desenvolvimento tecnológico e econômico do Estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ser reconhecido nacionalmente pela inovação no empreendedorismo fortalece as ações do Governo do Estado para impulsionar a economia e criar oportunidades aos cidadãos. Além do reconhecimento, o Governo tem implementado políticas públicas e programas para estimular o ambiente inovador. “O Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Proampe), o Hub.Ro e outras iniciativas visam facilitar o acesso a recursos, fomentar a pesquisa aplicada e promover a interação entre empresas e instituições de ensino e pesquisa”, ressaltou.

O vice-governador e secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves reforçou a relevância desse cenário para o desenvolvimento do Estado. “A posição de destaque de Rondônia demonstra que nossos esforços na área de inovação estão gerando resultados concretos. Isso se traduz em mais empregos, mais oportunidades para empreendedores locais e um ambiente propício à pesquisa e desenvolvimento”, destacou.

Diante desse cenário, Rondônia vislumbra um futuro de crescimento econômico, com fortalecimento do ecossistema empreendedor e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, consolidando-se como uma das referências nacionais em inovação e empreendedorismo.