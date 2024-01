Quatro homens identificados pelas iniciais K.O.S., de 18 anos, J.C.F.R., 18, L., 17 e H., 15, foram vítimas de disparos de arma de fogo no balneário Piraconino, em Vilhena.

O crime ocorreu na tarde deste domingo, 7. As circunstâncias do episódio ainda são desconhecidas. O tiroteio aconteceu há poucos instantes e provocou mobilização policial e de bombeiros na região. K.O.S., teria sido a vítima que morreu no local.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas estavam no balneário se divertindo quando foram alvejadas. A identidade dos atiradores e a motivação por trás do ataque ainda são incógnitas.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Regional. Após efetuar os disparos, dois homens teriam fugido em uma motocicleta pela BR-364, sentido Porto Velho.

