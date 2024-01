Como parte do projeto de inovações neste Carnaval 2024, coordenado pela presidente da Banda do Vai Quem Quer, Siça Andrade, a partir de agora, o acervo das marchinhas autorais da Banda, já está disponível nas plataformas digitais do YouTube e Spotify, bastando acessar “A Banda do Vai Quem Quer”, no canal do Youtube, ou “Marchinhas da Banda do Vai Quem Quer playlist”, e pelo Spotify “Banda do Vai Quem Quer”.

Siça Andrade ressalta que a Banda do Vai Quem Quer, que este ano completa 44 anos de criação, conta com um grande acervo de marchinhas musicais, todas de autoria local, tocadas pela banda da Banda, e cantadas pelos cerca de 250 mil foliões ao som dos trios elétricos durante seus desfiles.

“Na época do meu pai Manelão, distribuíamos Cds, depois pen drives e agora, estamos disponibilizando as músicas nas plataformas, com a intenção de promover a folia onde o amante da Banda quiser, seja em festas, reunião familiar, ou até fora do País”, disse a presidente da BVQQ, anunciando que brevemente mais novidades serão lançadas no Carnaval da Banda 2004.

CALENDÁRIO ATIVIDADES BANDA 2024

10/01 quarta feira: coquetel de abertura da sede BVQQ ás 08h com Lançamento da venda do abadá promocional

13/01 sábado: Adesivaço de carros na Sede da BVQQ

23/01 terça feira: Coquetel de lançamento da Camisa 2024,

local: Mercado Cultural ás 9h

10/02 sábado: DESFILE da BVQQ; 15h coquetel na sede para convidados e 17h saída do cortejo e início do Desfile

Lembrando que a Banda do Vai Quem Quer é patrimônio cultural e imaterial do município e Estado e para desfilar conta com o apoio dos foliões que compram o abadá, Governo do Estado e Prefeitura de Porto Velho, além dos seguintes patrocinadores e parceiros.

